شكرا لقرائتكم خبر عن «هاملتون» يواصل تألقه في أبوظبي بـ«فورمولا 1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز بطل العالم لويس هاملتون سائق مرسيدس، المركز الأول فى جائزة أبوظبى الكبرى، ختام بطولة العالم للفورمولا 1 على حلبة مرسى ياس، وهو الفوز الحادى عشر له هذا الموسم، والـ48 خلال مسيرته، وهو كان قد حسم لقبه العالمى السادس فى وقت سابق. وأحكم السائق البريطانى قبضته على السباق منذ البداية حتى النهاية، متقدما على سائقى «ريد بول» الهولندى ماكس فيرستابين، و«فيرارى» شارل لوكلير من إمارة موناكو.

ويواجه لوكلير إمكانية خسارة مركزه بعدما قررت لجنة الحكام فتح تحقيق بشأن مخالفة «فيرارى» لكمية الوقود فى سيارته.

وبنهاية سباق أبوظبى، اختتم موسم «فورمولا 1» المثير، الذى نتج عن صدارة هاملتون للترتيب، يليه زميله فى مرسيدس الفنلندى فالتيرى بوتاس، بينما حل الهولندى ماكس فيرستابين ثالثا، ولوكلير رابعا، والألمانى سيباستيان فيتيل خامسا.

أما فى فئة الصانعين، فأحرزت «مرسيدس» اللقب بفضل تألق سائقيها هاملتون وبوتاس، فيما جاءت «فيرارى» ثانية، و«ريد بول هوندا» ثالثة، و«مكلارين رينو» رابعة، و«رينو» خامسة.

Advertisements

على جانب آخر، سجل ماكس فرستابين، سائق رد بول، أسرع لفة فى التجارب الحرة الأخيرة فى موسم بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، بعدما منع مرسيدس البطل من مواصلة الهيمنة فى أبوظبى.

وقطع السائق الهولندى البالغ من العمر 22 عاما، والفائز بسباق البرازيل منذ أسبوعين، مسافة حلبة ياس مارينا البالغ طولها 5.5 كيلومتر فى دقيقة واحدة و36.566 ثانية.

وكان السائق الفنلندى، الذى سيخضع للعقوبة بسبب تجاوز عدد مرات تغيير وحدة الطاقة، الأسرع فى التجارب الحرة الجمعة الماضى، لكنه حل ثالثا السبت وبفارق 0.015 ثانية عن زميله هاميلتون.

وجاء ألكسندر ألبون سائق رد بول فى المركز الرابع، متقدما على ثنائى فيرارى، المكون من سيباستيان فيتل وشارل لوكلير، فيما جاء سيرجيو بيريز سائق ريسنغ بوينت فى المركز السابع.

واحتل دانييل ريتشياردو سائق رينو المركز الثامن، ومتفوقا على كارلوس ساينز سائق مكلارين، وبيير جاسلى سائق تورو روسو.