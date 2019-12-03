شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتوي غضب اللاعبين.. وكارتيرون يتقاضى 70 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتوى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تمرد لاعبى الفريق الكروى الأول، عقب الجلسة التي جمعت رئيس النادى وأعضاء من المجلس مع اللاعبين، قبل خوض مران أمس الأول، استعدادا لمواجهة الشرقية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وعقد رئيس النادى جلسة مع كل لاعب على حدة، أكد خلالها على التزامه بحل كافة الأزمات خلال المرحلة المقبلة، وأبلغ «منصور» اللاعبين بتعيين باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق، ومعه

سامى الشيشينى مدربا عاما، وأمير عبدالعزيز مساعدا.

واستقر المجلس على صرف راتب شهرين من المستحقات المتأخرة، كما تعهد رئيس النادى بانتظام صرف المستحقات في الفترة المقبلة، يأتى هذا في الوقت الذي حصل فيه طارق حامد، لاعب الوسط المدافع، على وعد من رئيس النادى بتوثيق عقده الجديد مع النادى بعد تعديل القيمة المالية.

من ناحية أخرى، يجرى مجلس الإدارة اتصالات بمجلس إدارة نادى الإنتاج الحربى،

للاستئذان بالموافقة على انضمام عمرو عبدالسلام، مدرب حراس مرمى الفريق العسكرى، للجهاز الفنى الجديد، وتحدث رئيس النادى مع مدرب الحراس لاستطلاع رأيه في الانضمام

للجهاز الفنى، وهو ما رحب به مدرب الحراس وأكد أنه كان أحد أحلامه التدريب في بيته الذي تربى فيه.

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وقام عمرو عبدالسلام بدوره بالحديث مع مختار مختار، المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، للسماح له بخوض التجربة والانضمام لفريق الزمالك، لأن هذه الفرصة كان ينتظرها منذ فترة طويلة.

من جانبه، أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق، أن رحيل الصربى ميتشو، بسبب الاحترام المتبادل بين الطرفين، وأن القرار لم يعكر صفو العلاقة بين النادى والمدير الفنى، وشدد أمير على أنه من الوارد أن يتعاقد أي ناد في العالم مع مدير فنى مميز ولا يوفق.

وأشار المشرف العام على الكرة إلى أن كارتيرون حضر للقاهرة، أمس، وعقد جلسة مع المسؤولين في النادى، وقام بالتوقيع على عقد تولى المهمة

في نادى الزمالك، وكشف أمير مرتضى عن أن مدة التعاقد موسما واحدا، وأن المدير الفنى الجديد عقب توقيعه العقود توجه على الفور لمعسكر الفريق للتواجد في مباراة الشرقية، وتولى القيادة الفنية.

فيما أكد مرتضى منصور، رئيس النادى، لـ«المصرى اليوم»، أن المدرب الفرنسى سيحصل على 70 ألف دولار شهريا، لافتا إلى أن المجلس سيوفر له كافة الإمكانيات من أجل نجاحه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

في شأن مختلف، أكد مرتضى منصور أنه يجهز مفاجأة مدوية لحمدى النقاز، ظهير أيمن الفريق، الذي أعلن فسخ تعاقده مع النادى، بالتأكيد على أنه يمتلك بالمستندات بحصوله على جميع مستحقات المالية، ولا يوجد له مستحقات متأخرة لدى النادى، مشيرا إلى أن أول مستحقات للاعب لدى النادى ستكون في منتصف يناير المقبل، في الوقت

الذي حاول فيه اللاعبون الكبار، على رأسهم طارق حامد ومحمود علاء، التوسط من أجل حل أزمة اللاعب وإعادته إلى صفوف الفريق.

يأتى هذا في الوقت الذي تلقت فيه إدارة النادى موافقة مبدئية من الجهات الأمنية على حضور نحو ١٥ ألف متفرج أمام أول أغسطس بدورى الأبطال.