شكرا لقرائتكم خبر عن «مبابي» يوجه صفعة مدوّية لباريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجأة من العيار الثقيل، تجاهل الدولى الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، محاولات ناديه لتمديد تعاقده خلال الفترة المقبلة. وأشار موقع «تيلى فوت» الفرنسى إلى أن وكيل أعمال مبابى لم يرد حتى الآن على مسؤولى باريس سان جيرمان، الذين يريدون «تأمين» بقاء اللاعب في باريس بربطه بعقد طويل الأمد.

وجاء الرد من ممثلى اللاعب بأن مبابى «يريد التركيز على كرة القدم فقط هذا الموسم»، الأمر الذي يزيد من احتمال رحيله عن سان جيرمان نهاية الموسم. وقالت صحيفة «آس» الإسبانية، إن باريس سان جيرمان «يائس» من الحصول على توقيع مبابى الجديد، لدرجة أن النادى مستعد لرفع راتبه ليعادل راتب نيمار، الذي يقارب 40 مليون يورو سنويًا.

وتدرك إدارة باريس سان جيرمان «التهديد الكبير» الذي يشكله ريال مدريد الإسبانى ومدربه زين الدين زيدان، الذي وضع مبابى ضمن أولوياته في تعاقدات الصيف المقبل.

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ويبدو أن مستقبل مبابى لن يكون واضحًا حتى نهاية الموسم الحالى، حيث سيقرر بعدها ما إذا كان سيستمر في سان جيرمان، أو سينتقل لدورى أقوى مثل الإنجليزى أو الإسبانى. ويمتد عقد مبابى الحالى مع سان جيرمان حتى عام 2022، براتب سنوى يبلغ 17.5 مليون يورو.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن مبابى يضع هذه الخطة بالترتيب مع إدارة نادى ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، حتى يستطيع الانتقال بسهولة إلى صفوف الميرنجى بناءً على رغبة مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفنى للملكى.

وكان «زيدان» أعلن قبل مباراة ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في دورى أبطال أوروبا، رغبته الشديدة في الحصول على خدمات مبابى، حيث قال حينذاك: «أنا أحب مبابى كثيرًا وأتمنى أن يكون في فريقى». وكان ريال مدريد قد تعادل مع باريس سان جيرمان في ملعب «سانتياجو برنابيو» بهدفين لمثلهما، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

يذكر أن صحيفة «ميرور» الإنجليزية أكدت أن ليفربول يحلم بالتعاقد مع مبابى خلال المستقبل القريب ليكون قائد خط هجوم الريدز على مدار السنوات المقبلة، نظرا لما يتمتع به من إمكانيات فنية وبدنية هائلة.