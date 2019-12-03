شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبحث عن تصحيح الأوضاع أمام طنطا.. والاتحاد السكندري يتشبث بالمربع الذهبي أمام الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى نظيره طنطا، فى الخامسة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز. يدخل الإسماعيلى اللقاء وسط ظروف صعبة بسبب سوء النتائج التى كانت آخرها خسارته الكبيرة بثلاثية نظيفة أمام الاتحاد السكندرى، لتتم إقالة الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفنى، وتعيين جهاز فنى مؤقت بقيادة أدهم السلحدار مديرًا فنيًا، ومحمد محسن أبوجريشة مدربًا عامًا، لحين تعيين مدير فنى أجنبى، وستكون مباراة اليوم الأولى للسلحدار فى قيادة الدراويش. وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية وخططية مكثفة، حيث تم التركيز على التسليم والتسلم واللعب فى المساحات، قبل أن تتم إقامة تقسيمة حماسية على منتصف الملعب، ويرغب الفريق فى مصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج.

على الجانب الآخر، يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى حرس الحدود مع الاتحاد السكندرى، فى السابعة والنصف مساء اليوم، بنفس الجولة. يدخل الحدود اللقاء برصيد 9 نقاط فى المركز السادس، بعد خسارته الأخيرة من المقاصة 1-2، ويأمل طارق العشرى، المدير الفنى، فى تعويض الخسارة الأخيرة، اليوم، رغم صعوبة المهمة أمام زعيم الثغر، الذى يمر بأفضل حالاته. وحرص العشرى على تنويع الأساليب التدريبية للاعبين لضمان جاهزيتهم للقاء. فيما يدخل الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف، المدير الفنى، المباراة بمعنويات مرتفعة، بسبب نشوة الانتصارات الأخيرة التى كان آخرها فوزه المهم على الإسماعيلى بثلاثية نظيفة، ودخوله المربع الذهبى، بعدما ارتفع رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الرابع. وحذّر يوسف لاعبيه من التهاون أمام حرس الحدود، لتجنب أى مفاجآت قد تحدث، وذلك للحفاظ على ترتيب الفريق بالجدول.