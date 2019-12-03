خيسوس يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام بيرنلي في الدوري الأنجليزي الممتاز 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 تستأنف الليلة الأسبوع الخامس عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" ، ويواجه مانشستر سيتي نظيره بيرنلي في محاولة للدفاع عن اللقب بالفوز بالثلاث نقاط .

واعلن مدرب المان سيتي بيب حوارديولا عن تشكيل اللقاء ؛. حراسة المرمي : إديرسون خط الدفاع : اوتاميندي - فرناندينهو- ووكر-انخلينو خط الوسط : رودريجو - دي بروين - سيلفا Advertisements خط الهجوم : خيسوس-سترلينج-بيرناندو سيلفا ويدخل بيرنلي بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : بوبي خط الدفاع : تاركوفسكي-مي-بيترس-باردسلي خط الوسط : كورك-هيندريك-درينكوت-ماكنيل-لينون خط الهجوم : وود

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