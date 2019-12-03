شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير الحكم الأساسي لمباراة الوحدة والخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

شهدت مباراة الوحدة والخليج ضمن لقاءات دور الـ٣٢ لكأس خادم الحرمين الشريفين، تغيير الحكم الأساسي محمد النحيت بالحكم الرابع حسين أبو شاهين، وذلك في الدقيقة ٨٠ من عمر اللقاء، بعد أن شعر النحيت بآلام في العضلة الخلفية.

وقام الجهاز الطبي لفريقي الوحدة والخليج بمعالجته، إلا أنه لم يتمكن من قيادة اللقاء، فسلم زمام الأمور للحكم الرابع أبو شاهين الذي قاد المباراة بنجاح.