شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى : ستاد القاهرة رائع ومباراة الهلال تشغل بالنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اعجابه بملعب ستاد القاهرة، معترفا ان فريقه لم يقدم الشوط الأول من مباراة بني سويف بالكاس بشكل جيد الا ان الأداء تحسن في الشوط الثاني بشكل كبير ونجح فريقه في تهديد مرمى المنافس في اكثر من مناسبة واحرز ٣ أهداف. وتأهل الأهلي لدور ال١٦ لبطولة كأس مصر بعد تخطي عقبة بني سويف بنتيجة 3/1 Advertisements وقال فايلر :" مباراة الهلال يوم الجمعة المقبل ببطولة أفريقيا شغلت جزء من تركيزنا في مواجهة بني سويف ، موضحاً أن تراجع مستوي بعض اللاعبين امر طبيعي بسبب عدم مشاركتهم بشكل منتظم"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأهلى : ستاد القاهرة رائع ومباراة الهلال تشغل بالنا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.