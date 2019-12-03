شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى قبل مواجهة طنطا: لا بديل للإسماعيلى عن الثلاث نقاط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة للاسماعيلي أنه لابديل عن الثلاث نقاط أمام طنطا ، مُشيرا إلى أن هذا اللقاء سيعد البداية لمصالحة جماهيرنا الكبيرة. ويستضيف الدراويش الفريق العائد لدورى الأضواء لحساب الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام. Advertisements وأضاف المنياوى :”حرصنا على معالجة الاخطاء التى ظهرت بالجولة الماضية وطالبنا اللاعبين بإغلاق تلك الصفحة تماما” ، وواصل مدير الكرة :”سنتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة لضمان تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة”. وأتم حديثه:”لم تعد هناك أية مواجهات سهلة كافة اللقاءات متفاوتة الصعوبة لكننا سنقاتل من أجل حصد الانتصار”.

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