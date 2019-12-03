الاتحاد السكندري يتوج ببطولة دوري المرتبط للسلة...

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جدة - عمرو شويل وشهدت المباراة إثارة كبيرة، ونجح الاتحاد في حسم الأمور لصالحه في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وكان فريق مرتبط الجزيرة قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة التي سبقت مواجهة الفريق الأول 73/59، لكن الاتحاد فاز في جولة الذهاب 88/76 بالنسبة للفريق الأول، و72/67 للمرتبط.

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