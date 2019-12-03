شكرا لقرائتكم هل ودع عمار حمدي النادي الأهلي اليوم أمام بني سويف؟!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن أيام الدولي المصري عمار حمدي بين جدران الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي باتت معدودة للغاية بعدما اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وظهر عمار حمدي بصورة بعيدة تماماً عن مستواه الفني بسبب الدفع به في مركز المدافع الأيمن ما جعل المدير الفني رينيه فايلر يؤمن بعدم الحاجة الى خدماته خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم عمار حمدي بالعديد من العروض سواء المحلية او الخارجية وأبرزها من الدوري الكويتي ما جعل نجم المنتخب الأولمبي يطلب من وكيله سرعة توفير عرض متميز للانتقال اليه في فترة الانتقالات الشتوية.

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وخرج عمار حمدي بين شوطي مباراة الأهلي ضد بني سويف حيث تم استبداله باللاعب أحمد فتحي.

ورصدت عدسات "الخليج 365" تحركات عمار حمدي خلال فترة الشوط الأول قبل مغادرته لأرضية الملعب.



مباراة الاهلي وبني سويف

مباراة الاهلي وبني سويف

مباراة الاهلي وبني سويف

مباراة الاهلي وبني سويف