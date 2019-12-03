شكرا لقرائتكم عبدالحفيظ يتحدث عن الفوز فى الكأس.. ومواجهة الهلال والتحكيم الإفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وصعد الاهلي لدور الـ16 بكأس مصر بعدما فاز على بني سويف بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي أُقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

سجل ثلاثية الأهلي وليد أزارو "هدفين" وأحمد الشيخ وأهدر مروان محسن ضربة جزاء وسجل هدف أحمد عبد الرازق هدف بني سويف.

وقال مدير الكر بالاهلي إن مباراة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف عبد الحفيظ في تصريحاته عقب مباراة بني سويف ان مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائما ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع، موضحاً أن الأهلي قدم اداء جيدا في الشوط الثاني ونجح في حسم المباراة لصالحه وحققه هدفه في النهاية.

وقال مدير الكرة: أمامنا مباراة مهمة بعد 72 ساعة أمام الهلال السوداني..ونريد تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات وابتداء من غد نبدأ التحضير للمباراة بسبب ضيق الوقت وعلينا أن نتعامل مع الواقع ولا ننظر لأي أمور أخرى.

وتطرق عبدالحفيظ للحديث عن التحكيم الإفريقي ، مؤكدا أن هذا الملف يحتاج إلى وقفة قوية وجادة من القائمين على أمر اللعبة داخل القارة مؤكدا أن وجود الـ var أمر في غاية الأهمية في ظل الأخطاء المتزايدة.