شكرا لقرائتكم الأهلي ينتظر الفائز من إنبى والترسانة في كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وينتظر الأهلي الفائز من لقاء إنبي والترسانة في دور الـ32 يوم الجمعة المقبل لمواجهته في دور الستة عشرة للبطولة.

وأحرز أهداف الأهلي، وليد أزارو هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 67، ثم أحرز أحمد الشيخ الهدف الثانى فى الدقيقة 69، بعدها سجل أحمد عبد الرازق هدف بنى سويف فى الدقيقة 88، وعاد أزارو لتسجيل الهدف الثالث للأحمر فى الدقيقة 90.