شكرا لقرائتكم مندوبة فيفا تطلب من اتحاد الكرة مشروع لائحة النظام الأساسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء طلب سارة سولي على هامش الاجتماع الذى عقدته اليوم مع وفد من اللجنة الأولمبية المصرية ممثلاً في كل من المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة والدكتور أحمد الشيخ مندوبا عن وزير الشباب والرياضة، ومحمد مازن مدير الشئون القانونية بالوزارة، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.
وجاء الاجتماع للتأكد من أن المنظومة الرياضية المصرية تسير بشكل منظم وقواعد ثابتة ومحددة وتنسيق على أعلى مستوى، وتفاهم شديد بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مندوبة فيفا تطلب من اتحاد الكرة مشروع لائحة النظام الأساسي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.