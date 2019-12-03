شكرا لقرائتكم حسن موسى: الرعونة حرمتنا من نتيجة إيجابية أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسن موسي المدير الفني لبني سويف ان فريقه قدم شوط اول نموذجي امام الأهلي ،الا ان لاعبيه اهدروا عددا من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير النتيجة الا ان الرعونة تسببت في اهدار الفرص. وتأهل الأهلي لدور ال١٦ لبطولة كأس مصر بعد تخطي عقبة بني سويف بنتيجة 3/1 Advertisements وقال حسن موسى :"الأداء تراجع بشكل كبير في الشوط الثاني بسبب انخفاض المعدل البدني ..الأهلي حسم المباراة لصالحه لأن "دكة" الأهلي قادرة علي الفوز بالدوري بسهولة. ورفض حسن موسي تحميل حكم اللقاء مسئوليه الهزيمه مؤكدا ان فريقه يعاني من اجهاد شديد بسبب ضغط المباريات.

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