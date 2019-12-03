شكرا لقرائتكم أول تعليق لهشام يكن عن طليقته بعد حكم حبسه عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق هشام يكن نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، على خبر القبض عليه بسبب اختلاس مبلغ مالي، والذي نشرته عدد من وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء.

وقال يكن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أنه لم يتم القبض عليه، ومازال يقطن في منزله بالمنيل، وأن القضية تتعلق بخلاف بينه وبين زوجته وانتهت المشكلة بالطلاق وانفصال الطرفين نهائيا".

وأضاف نجم الزمالك السابق قائلا:" مشكلة بيني وبين المدام زي ما بحيصل في كل بيوت مصر، كان معها إيصال أمانة عليً بمبلغ 80 ألف جنيه، وحدث أن سددت قيمته لزوجتي قبل الانفصال، لكنها ادعت ضياع الإيصال منها فى ذلك التوقيت، وفوجئت بها بعد الانفصال تحرك دعوى قضائية ضدي".

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وتابع:" بالطبع سأتخذ الخطوات القضائية وأقوم بالاستئناف على الحكم، وسيتم حل كل الأمور بشكل لا يضر أيًا من الطرفين، ويحفظ حقوق الجميع".

وأبدى أحد كتيبة الفراعنة فى مونديال 1990 بإيطاليا، استيائه من نشر الأخبار على نطاق واسع قائلا:" خبر يخرب البيت، بالتأكيد سيلحقني ضرر في عملي جراء انتشار هذا الخبر، لأنه من الصعب اقناع الجميع في ذات الوقت بصحة موقفك القانوني والأخلاقي تجاه هذه الأزمة".