شكرا لقرائتكم الأهلي ينجو من فخ بني سويف ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجا فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر من فخ نظيره بني سويف، وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء المُثير الذي جمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لكأس مصر، ليتأهل المارد الأحمر رسميا لثمن نهائي كأس مصر.

سجل اهداف المباراة المغربي وليد ازارو فى الدقيقة 67 من زمن اللقاء، قبل ان يضيف أحمد الشيخ الهدف الثانى فى الدقيقة 69، وأهدر مروان محسن ضربة جزاء قبل نهاية المباراة بثلاثة دقائق، لترد بهجمة لفريق بني سويف نجح باستغلالها فى تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق أحمد عبد الرازق فى الدقيقة 89 من زمن اللقاء، وفى الوقت المحتسب بدل من الضائع عاد أزارو ليسجل الهدف الثالث للأهلى.

وأصبح الأهلى رابع المتأهلين رسميا لدور الـ 16 فى كاس مصر، ليلحق بركب الفرق المتأهلة وهى المقاصة، وادي دجلة، ونادي مصر.

وجاء تشكيل الأهلي فى اللقاء مكون من: شريف أكرامي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، محمود وحيد ، وليد سليمان ، حسين الشحات ، ديانج ، احمد الشيخ ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو.

اللقاء بدأ بحماس واضح من الفريقين ولم يستمر فترة جس لنبض طويلاً وفاجئ فريق بني سويف الجميع بنشاط مع إنطلاق المباراة ولم ينكمش الفريق أمام الأهلي رغم فارق الإمكانيات والخبرات والتاريخ لصالح الأهلي.

بعدها نشط أداء الفريقين لكن فريق بني سويف واصل الضغط والهجوم على حساب الأهلي بشكل واضح، ونال ديانج بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي بني سويف.

Advertisements

ولم يجد لاعبو الأهلى الحلول لاختراق دفاعات المنافس فى ظل تماسك خطوط بنى سويف تحت قيادة مدربه الواعد حسن موسى، والتنظيم الدفاعى الجيد واللعب على المرتدات.

وفى الشوط الثانى أجرى فايلر تبدلين بخروج وليد سليمان وعمار حمدي ونزول جيرالدو وأحمد فتحى فى محاولة لتدارك الوضع وقتل المباراة مبكرا، لكن اللعب انحصر فى وسط الملعب.

ونجح ازارو فى فك لوغارتيمات اللقاء فى الدقيقة 67 ليضع الاهلى فى المقدمة، قبل ان يضيف الشيخ الهدف الثانى بعدها بدقيقتين، بعدما سيطر لاعبو الأهلي على مجربات المباراة واضاعوا أكثر من فرصة محققة للتسجيل.

اشتعلت المباراة فى دقائقها الأخيرة بعدما أهدر مروان محسن ضربة جزاء قبل نهاية المباراة بثلاثة دقائق، لترد بهجمة لفريق بني سويف نجح باستغلالها فى تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق أحمد عبد الرازق فى الدقيقة 89، وفى الوقت المحتسب بدل من الضائع عاد أزارو ليسجل الهدف الثالث للأهلى.

كان فايلر قد استبعد عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين يأتي في مقدمتهم، محمد الشناوي، رامي ربيعة، رمضان صبحي، محد مجدي قفشة بهدف إراحتهم من الإجهاد ولتجهيزهم لمباراة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل ببطولة أفريقيا.

ودخل الأهلي اللقاء باحثًا عن استعادة الثقة الت اهتزت بعد الخسارة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما يبحث المارد الأحمر عن استعاد اللقب الغائب منذ سنوات خاصة بعد خروجه من دور الـ 16 في النسخة الماضية من أقدم البطولات المصرية على يد بيراميدز وهي المباراة التي أطاخت بالمدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي.