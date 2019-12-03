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شكرا لقرائتكم أليو ديانج يصدم مدرب الأهلي أمام بني سويف.. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صدم المالي أليو ديانج لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مديره الفني رينيه فايلر بعدما ظهر في الشوط الأول من مباراة القلعة الحمراء ضد بني سويف.
ورصدت عدسات "الخليج 365" تحركات اللاعب المالي الدولي العائد من الاصابة بعد مشاركته ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر خلال الفترة المقبلة.
وخرج الشوط الأول من مباراة ضد بني سويف بالتعادل السلبي في المواجهة المقامة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.
وظهر أليو ديانج بصورة متواضعة للغاية في المباراة ولم يقدم المستوى المنتظر بالرغم من أنه أحد الدعائم التي ينتظر منها جمهور النادي الكثير في تشكيلة المارد الأحمر.
مباراة الاهلي وبني سويف
مباراة الاهلي وبني سويف
مباراة الاهلي وبني سويف
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