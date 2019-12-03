شكرا لقرائتكم غياب الفرج وسالم الدوسري عن تدريبات المنتخب السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غاب الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري عن تدريبات المنتخب السعودي يوم الثلاثاء استعداداً لنصف نهائي كأس الخليج أمام قطر يوم الخميس المقبل. وتغلب المنتخب السعودي على نظيره العماني يوم الاثنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يتأهل إلى نصف النهائي متصدراً لمجموعته. وقال حساب المنتخب السعودي على "تويتر" أن الفرج، قائد المنتخب، عانى من ألم في العضلة الخلفية للفخذ بينما شعر سالم الدوسري بألم في عضلة الساق، وأجريت لهما أشعة الرنين المغناطيسي للوقوف على إصاباتهما.

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