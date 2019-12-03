مرسيليا يواصل انتصاراته ويعزز مركزه الثاني









اسماء السيد - واصل مرسيليا سلسلة انتصاراته وفاز على مضيفه أنجيه 2-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم ليعزز رصيده في المركز الثاني.

وهو الفوز الخامس توالياً للفريق المتوسطي، والتاسع في الموسم الحالي، وبه قلص الفارق مع باريس سان جرمان المتصدر موقتا إلى نقطتين بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة وابتعد عن أنجيه بـ7 نقاط.

ويخوض سان جرمان مباراته في هذه الجولة على ارضه مع نانت كما يملك مباراة مؤجلة ضد موناكو سيخوضها في 15 كانون الثاني/يناير الماضي.

وسجل مورغان سانسون (17) وديمتري باييت (41 من ركلة جزاء) الهدفين.

وقفز بوردو إلى المركز الثالث بدلاً من أنجيه بفوزه على نيم بسداسية نظيفة.

وفرض النيجيري جوش ماجا نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية (24 و37 و53) واضاف نيكولا دو بروفيل (58)، والبرازيلي أوتافيو (76 و87) الاهداف الاخرى.

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وأوقف الحكم كليمان توربان المباراة في الدقيقة 11، بعد نزول عشرات مشجعي الفريق المضيف إلى أرض الملعب احتجاجا على رئيس النادي فريديريك لونغيبي، قبل ان يعود ويستأنفها بعد حوالي نصف ساعة.

ورفع بوردو رصيده إلى 26 نقطة وبات ثالثاً، فيما تفاقمت مشاكل نيم القابع في المركز التاسع عشر وظل عند 12 نقطة، علماً أنه خاض مباراة أقل بعد تأجيل مباراته مع رين في المرحلة الثانية عشرة.

وأكرم بريست ضيافة ستراسبورغ بالفوز عليه 5-صفر، محققا اول فوز له منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما فاز على ضيفه ديجون 2-صفر في المرحلة الحادية عشرة.

وتعرض أصحاب الأرض في مبارياته الأربع الأخيرة لثلاث خسارات وتعادل. فيما هي الخسارة الثانية لستراسبورغ على التوالي بعدما سقط في المرحلة الماضية أمام ليون 1-2.

وسجل الاهداف ألكسندر مندي (21) والإيطالي كريستيان باتوتشيو (45+1 و53 و75) والبديل فيريس انغوما (90+4).

ورفع بريست رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقام في وقت لاحقا مباراة ليون وليل.