كلوب: فان دايك كان يستحق الكرة الذهبية









اسماء السيد - رأى الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، الثلاثاء، أن نجم خط دفاعه الهولندي فرجيل فان ديك كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي منحت الاثنين للأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه، مبدياً تفهمه لذلك.

وجاء قائد منتخب هولندا في المركز الثاني بعد مهاجم برشلونة الإسباني، على الرغم من لعبه دورا كبيرا بفوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد الفوز على برشلونة وميسي بالذات في الدور نصف النهائي.

وقال كلوب "أرى الأمر مختلفا قليلا ويرى الكثير من الناس أنه مختلف بعض الشيء، لكن هذه ليست مشكلة على الإطلاق (...) قلت قبل ذلك أكثر من 500 ألف مرة أن ليونيل ميسي على الأرجح هو أفضل لاعب رأيته في حياتي. لكن لا يمكنني أن أتذكر موسما أكثر إثارة للإعجاب من أحد المدافعين على الإطلاق. بصراحة. لذلك كان من المناسب أن يفوز فيرجل بالجائزة. سمعت أنه كان قريبا جدا".

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ويستضيف ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي إيفرتون في دربي "ميرسيسايد" رقم "234".

وتكتسي مباريات الدربي أهمية كبيرة بين الفريقين وإن كانت الكلمة الطولى لليفربول إذ أن ايفرتون لم يذق طعم الفوز في "أنفيلد" سوى مرة واحدة في الأعوام الـ19 الأخيرة وكانت في أيلول/سبتمبر 1999 (1-صفر)، كما لم يحقق سوى 6 انتصارات في المواجهات الـ51 الأخيرة مع ليفربول (على أرضه وخارجها).

ويتعرض البرتغالي ماركو سيلفا مدرب إيفرتون لضغط كبير بعد النتائج السيئة التي جعلت فريقه مهددا بالهبوط، وقال كلوب في مؤتمره الصحفي عشية المباراة "بالطبع لدي تعاطف معه (سيلفا) لأنني أعرف مدى صعوبة حياة المدرب. لكن آخر ما يحتاج إليه ماركو الآن هو أن أشعر بالأسف تجاهه - لا اشعر. لكنني إلى جانبه حقا لأنني أعلم عن هذه الوظيفة".