اخبار النادى الاهلي اليوم الثلاثاء 3 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلي اليوم الثلاثاء 3 / 12 / 2019 شهدت العديد من الأحداث المهمة:
عبد الحفيظ: حققنا هدفنا أمام بني سويف والتحكيم الأفريقي "يحتاج وقفة"
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر.
الأهلي ينجو من مفاجآت الكأس بثلاثية أزارو والشيخ في بني سويف
صعد الأهلي لدور الـ16 بكأس مصر بعدما فاز على بني سويف بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي أُقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
أشعة جديدة لمعرفة نسبة التئام العضلة الخلفية لمدافع الأهلى
عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة مطولة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال لوضع برنامج استشفائى للعناصر التى شاركت بشكل أساسى وتعرضت لحالة من الإرهاق فى الفترة الأخيرة؛ لتجهيزهم لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى ثانى مواجهات الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
الأهلى يصعد للفيفا للحفاظ على حقوقه والتصدى لأخطاء الحكام الأفارقة
قرر مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب التصعيد للجهات الدولية للحفاظ على حقوق النادى من الأخطاء التحكيمية "الفجة" وغير المقبولة التى يرتكبها الحكام الأفارقة فى حق فريق الأهلى خاصة فى الأعوام الأخيرة.
مجلس الأهلي يعتمد قرارات الجمعية العمومية في جلسة الغد
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا في الخامسة من مساء غدٍ، الأربعاء، بمقر الجزيرة لمناقشة عدة أمور وقضايا خاصة بالنادي على صعيد الإنشاءات والنشاط الرياضي وكذلك فريق الكرة.
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