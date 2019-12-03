شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلي اليوم الثلاثاء 3 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلي اليوم الثلاثاء 3 / 12 / 2019 شهدت العديد من الأحداث المهمة:

عبد الحفيظ: حققنا هدفنا أمام بني سويف والتحكيم الأفريقي "يحتاج وقفة"

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق حقق هدفه من مواجهة بني سويف التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة وحسم تأهله إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر.

الأهلي ينجو من مفاجآت الكأس بثلاثية أزارو والشيخ في بني سويف

صعد الأهلي لدور الـ16 بكأس مصر بعدما فاز على بني سويف بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي أُقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

أشعة جديدة لمعرفة نسبة التئام العضلة الخلفية لمدافع الأهلى

يجرى محمود متولى، لاعب الأهلى، أشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لعرضها على طبيب الفريق خالد محمود، بهدف التعرف على نسبة الالتئام فى الإصابة بتمزق العضلة الخلفية التى أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى.

فايلر يضع خطة علاج الإرهاق فى الأهلى مع توماس

عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة مطولة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال لوضع برنامج استشفائى للعناصر التى شاركت بشكل أساسى وتعرضت لحالة من الإرهاق فى الفترة الأخيرة؛ لتجهيزهم لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى ثانى مواجهات الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

الأهلى يصعد للفيفا للحفاظ على حقوقه والتصدى لأخطاء الحكام الأفارقة