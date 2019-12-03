شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هشام يكن يوجه رسالة نارية لطليقته بعد الحكم عليه بالحبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق هشام يكن نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، على خبر القبض عليه بسبب اختلاس مبلغ مالي، والذي نشرته عدد من وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء.

وقال يكن في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": أنه لم يتم القبض عليه، ومازال يقطن في منزله بالمنيل، وأن القضية تتعلق بخلاف بينه وبين زوجته وانتهت المشكلة بالطلاق وانفصال الطرفين نهائيا".

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