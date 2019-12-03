شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أزارو يحرز هدف تقدم الأهلى على بنى سويف من قذيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى هدف التقدم لفريقه فى شباك بنى سويف من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 67 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: حسين الشحات - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود وحيد، خط الوسط: حسام عاشور - أليو ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - عمار حمدي، خط الهجوم: وليد أزارو.

وضم تشكيل بني سويف كلاً من: علي محمد محفوظ - مصطفى صلاح - محروس محمود - عبد الواحد عبد العزيز - هشام محمد البدري - معتز محروس - علي محمد علي - نصر رمضان - محمود أبو بكر - كريم أشرف رشدي - مصطفى صلاح جاد.

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