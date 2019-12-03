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تعرف على منافس الاهلي في دور الـ16 بكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الأهلي من التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد فوزه على فريق بني سويف بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم علي استاد القاهرة الدولي.

 

وينتظر الأهلي الفائز من لقاء إنبي والترسانة في دور الـ32 يوم الجمعة المقبل لمواجهته في دور الستة عشرة للبطولة.

 

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وأحرز أهداف الأهلي، وليد أزارو هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 67، ثم أحرز أحمد الشيخ الهدف الثانى فى الدقيقة 69، بعدها سجل أحمد عبد الرازق هدف بنى سويف فى الدقيقة 88، وعاد أزارو لتسجيل الهدف الثالث للأحمر فى الدقيقة 90.

 

 

 

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