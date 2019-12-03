شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافس الاهلي في دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الأهلي من التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد فوزه على فريق بني سويف بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم علي استاد القاهرة الدولي.

وينتظر الأهلي الفائز من لقاء إنبي والترسانة في دور الـ32 يوم الجمعة المقبل لمواجهته في دور الستة عشرة للبطولة.

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