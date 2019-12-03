شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة "فيفا" تجتمع بوفد الأولمبية والوزارة لبحث تعديلات لائحة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت سارة سولي، مسئولة الاتحادات الوطنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وبالتعاون مع اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة تقديم مشروع لائحة جديدة للاتحاد المصري لكرة القدم، والدعوة لعقد جمعية العمومية غير عادية في حضور ممثل للجنة الأوليمبية المصرية لعرضها على الأعضاء لمناقشتها والموافقة عليها، واعتمادها بعد ذلك من فيفا ثم اعتماد اللجنه الأولمبية المصرية وتقوم وزارة الشباب والرياضة المصرية بنشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها بعد ذلك.

وجاء طلب سارة سولي على هامش الاجتماع الذى عقدته اليوم مع وفد من اللجنة الأولمبية المصرية ممثلاً في كل من المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة والدكتور أحمد الشيخ مندوبا عن وزير الشباب والرياضة، ومحمد مازن مدير الشئون القانونية بالوزارة، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

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وجاء الاجتماع للتأكد من أن المنظومة الرياضية المصرية تسير بشكل منظم وقواعد ثابتة ومحددة وتنسيق على أعلى مستوى، وتفاهم شديد بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الوطنية.