شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. هجوم أهلاوي وبني سويف يفرض التعادل السلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وبني سويف المقامة حاليًا باستاد القاهرة في دور الـ32 لبطولة كاس مصر وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، وليد سليمان، حسين الشحات، ديانج، أحمد الشيخ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو.

فيما يضم تشكيل بني سويف كلاً من: علي محمد محفوظ - مصطفى صلاح - محروس محمود - عبد الواحد عبد العزيز - هشام محمد البدري - معتز محروس - علي محمد علي - نصر رمضان - محمود أبو بكر - كريم أشرف رشدي - مصطفى صلاح جاد.

بدأت المباراة بحماس واضح من الفريقين ولم تستمر فترة جس النبض طويلاً وفاجأ فريق بني سويف الجميع بنشاط مع انطلاق المباراة ولم ينكمش الفريق أمام الأهلي رغم فارق الإمكانيات والخبرات والتاريخ لصالح الأهلي.

مع مرور الوقت ينشط أداء الفريقين لكن فريق بني سويف واصل الضغط والهجوم على حساب الأهلي بشكل واضح، ونال ديانج بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي بني سويف.

ونال حسين الشحات بطاقة صفراء للخشونة ضد محمود محروس لاعب بني سويف في الدقيقة 34، واصطدم وليد آزارو مهاجم الأهلي مع علي محفوظ لاعب بني سويف وسقط الاثنان على أرض الملعب.

ونال على محمد علي "على وزة" لاعب بني سويف بطاقة صفراء للخشونة مع وليد سليمان، ونشط أداء الأهلي مع اقتراب نهاية الشوط الأول بحثًا عن هدف التقدم وسقط أزارو في منطقة جزاء بني سويف وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ضربة جزاء لفريقه لكن حكم اللقاء أمر باستكمال اللعب، رافضًا الاستجابة لطلب لاعبي الأهلي بعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الاهلي الشوط الثاني بنزول جيرالدو وأحمد فتحي على حساب وليد سليمان وعمار حمدي، وتواصلت إثارة المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني من جانب الفريقين، فالأهلي يضغط للتسجيل وبني سويف ما زال يؤدي بجرأة واضحة.

مرر وليد أزارو كرة عرضية من ناحية اليمين ووصلت إلى ديانج الذى سددها بعيدًا عن الشباك وضغط الأهلي بكل خطوطه عن طريق إنطلاقات الشحات وجيرالدو وفتحي لكن دفاع بني سويف ما زال مُتماسكًا.

























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