شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتوج بدوري مرتبط السلة على حساب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق الاتحاد السكندري ببطولة دوري المرتبط لكرة السلة، للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على الجزيرة 84/78. Advertisements وشهدت المباراة إثارة كبيرة، ونجح الاتحاد في حسم الأمور لصالحه في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وكان فريق مرتبط الجزيرة قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة التي سبقت مواجهة الفريق الأول 73/59، لكن الاتحاد فاز في جولة الذهاب 88/76 بالنسبة للفريق الأول، و72/67 للمرتبط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يتوج بدوري مرتبط السلة على حساب الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.