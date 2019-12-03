شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عماد فتحى بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفحوصات الطبية التى خضع لها عماد فتحي لاعب خط وسط فريق المصرى البورسعيدى، تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى على إثر مشاركته فى المباراة الماضية لفريقه أمام مضيفه نواذيبو بطل موريتانيا.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الطبى لفريق المصرى البورسعيدى موعد إجراء العملية الجراحية للاعب، من أجل التعافى والعودة سريعًا للملاعب.

كان اللاعب أصيب خلال الشوط الأول من المباراة الأمر الذى دفع الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال لاستبداله والدفع بزميله أحمد ياسر، وتعد هذه هى المباراة الأولى لعماد فتحى فى الكونفدرالية مع المصرى.

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وكان مسئولو المصرى قد قاموا بقيد الثنائى عماد فتحى وبهاء مجدى الوافدين من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بداية من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

وحقق المصري البورسعيدى على مضيفه نواذيبو الموريتاني بنتيجة 3-2 فى المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

وبتلك النتيجة حصد المصرى أول 3 نقاط في مشواره بالكونفدرالية، محتلا المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتساوي مع بيراميدز (الأول).

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.