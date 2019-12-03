شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ 13 بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر
شهدت هذه الجولة فوز كل من، الزمالك على أصحاب الجياد 33/18 والبنك الأهلى على سموحة 25 /22 وسبورتنج علي الجزيرة 20 /17 و6 أكتوبر على الزهور 28 /25 والأهلى على محافظة الفيوم 40 /20 و المعادى على الحوار 39 /32 والأوليمبى على حدائق الأهرام 27 /22 وهليوبوليس على طلائع الجيش 34 /27 .
فيما تم تقديم الجولة الـ 14 لتقام يوم الجمعة بدلاً من الثلاثاء المقبل بلقاءات بين كل من، البنك الأهلى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع سبورتنج وسموحة مع 6 أكتوبر والجزيرة مع الأهلى والزهور مع المعادى ومحافظة الفيوم مع الطيران والحوار مع الأولمبى وجزيرة الورد مع هليوبوليس وحدائق الأهرام مع طلائع الجيش.
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