اخبار الرياضه

فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ 13 بدورى مرتبط اليد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ 13 بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 13 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2019 /2020.

 

شهدت هذه الجولة فوز كل من، الزمالك على أصحاب الجياد 33/18 والبنك الأهلى على سموحة 25 /22 وسبورتنج علي  الجزيرة 20 /17  و6 أكتوبر على  الزهور 28 /25 والأهلى على محافظة الفيوم  40 /20 و المعادى على  الحوار 39 /32  والأوليمبى على حدائق الأهرام  27 /22 وهليوبوليس على  طلائع الجيش  34 /27 .

 

فيما تم تقديم الجولة الـ 14 لتقام يوم الجمعة بدلاً من الثلاثاء المقبل بلقاءات بين كل من، البنك الأهلى مع الزمالك وأصحاب الجياد مع سبورتنج وسموحة مع 6 أكتوبر والجزيرة مع الأهلى والزهور مع المعادى ومحافظة الفيوم مع الطيران والحوار مع الأولمبى وجزيرة الورد مع هليوبوليس وحدائق الأهرام مع طلائع الجيش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ 13 بدورى مرتبط اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا