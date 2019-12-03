شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوي يتحدث عن أهداف الإسماعيلي من مباراة طنطا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويستضيف الدراويش الفريق العائد لدورى الأضواء لحساب الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.
وأضاف المنياوى: "حرصنا على معالجة الأخطاء التى ظهرت بالجولة الماضية وطالبنا اللاعبين بإغلاق تلك الصفحة تماما"، وواصل مدير الكرة: "سنتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة لضمان تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة".
وأتم حديثه: "لم تعد هناك أية مواجهات سهلة كل اللقاءات متفاوتة الصعوبة لكننا سنقاتل من أجل حصد الانتصار".
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