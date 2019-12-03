شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوي يتحدث عن أهداف الإسماعيلي من مباراة طنطا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى مدير الكرة للإسماعيلي أنه لا بديل عن الثلاث نقاط أمام طنطا، مُشيرًا إلى أن هذا اللقاء سيعد البداية لمصالحة جماهيرنا الكبيرة. ويستضيف الدراويش الفريق العائد لدورى الأضواء لحساب الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام. Advertisements وأضاف المنياوى: "حرصنا على معالجة الأخطاء التى ظهرت بالجولة الماضية وطالبنا اللاعبين بإغلاق تلك الصفحة تماما"، وواصل مدير الكرة: "سنتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة لضمان تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة". وأتم حديثه: "لم تعد هناك أية مواجهات سهلة كل اللقاءات متفاوتة الصعوبة لكننا سنقاتل من أجل حصد الانتصار".

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