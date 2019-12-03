شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: الأهلي لم يظهر بمستواه في الشوط الأول أمام بني سويف بسبب "الهلال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إعجابه بملعب ستاد القاهرة، معترفًا أن فريقه لم يقدم الشوط الأول من مباراة بني سويف بالكاس بشكل جيد إلا أن الأداء تحسن في الشوط الثاني بشكل كبير ونجح فريقه في تهديد مرمى المنافس في أكثر من مناسبة وأحرز ٣ أهداف. وتأهل الأهلي لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطي عقبة بني سويف بنتيجة 3/1 Advertisements وقال فايلر: "مباراة الهلال يوم الجمعة المقبل ببطولة أفريقيا شغلت جزءًا من تركيزنا في مواجهة بني سويف، موضحًا أن تراجع مستوى بعض اللاعبين أمر طبيعي بسبب عدم مشاركتهم بشكل منتظم"

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