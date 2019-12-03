شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلي وبني سويف في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا على بنى سويف بنتيجة 3/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ليصعد المارد الأحمر لدور الـ 16 بالمسابقة.

وأحرز وليد أزارو هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 67، ثم أحرز أحمد الشيخ الهدف الثانى فى الدقيقة 69، بعدها سجل أحمد عبد الرازق هدف بنى سويف فى الدقيقة 88، وعاد أزارو لتسجيل الهدف الثالث للأحمر فى الدقيقة 90.

تشكيل الفريقين

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، وليد سليمان، حسين الشحات، ديانج، أحمد الشيخ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو.

فيما ضم تشكيل بني سويف كلاً من: علي محمد محفوظ - مصطفى صلاح - محروس محمود - عبد الواحد عبد العزيز - هشام محمد البدري - معتز محروس - علي محمد علي - نصر رمضان - محمود أبو بكر - كريم أشرف رشدي - مصطفى صلاح جاد.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة بحماس واضح من الفريقين ولم تستمر فترة جس النبض طويلاً وفاجأ فريق بني سويف الجميع بنشاط مع انطلاق المباراة ولم ينكمش الفريق أمام الأهلي رغم فارق الإمكانيات والخبرات والتاريخ لصالح الأهلي.

مع مرور الوقت ينشط أداء الفريقين لكن فريق بني سويف واصل الضغط والهجوم على حساب الأهلي بشكل واضح، ونال ديانج بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي بني سويف.

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ونال حسين الشحات بطاقة صفراء للخشونة ضد محمود محروس لاعب بني سويف في الدقيقة 34، واصطدم وليد أزارو مهاجم الأهلي مع علي محفوظ لاعب بني سويف وسقط الاثنان على أرض الملعب.

ونال على محمد علي "على وزة" لاعب بني سويف بطاقة صفراء للخشونة مع وليد سليمان، ونشط أداء الأهلي مع اقتراب نهاية الشوط الأول بحثًا عن هدف التقدم وسقط أزارو في منطقة جزاء بني سويف وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ضربة جزاء لفريقه لكن حكم اللقاء أمر باستكمال اللعب، رافضًا الاستجابة لطلب لاعبي الأهلي بعدها ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أحداث الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنزول جيرالدو وأحمد فتحي على حساب وليد سليمان وعمار حمدي، وتواصلت إثارة المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني من جانب الفريقين، فالأهلي يضغط للتسجيل وبني سويف ما زال يؤدي بجرأة واضحة.

مرر وليد أزارو كرة عرضية من ناحية اليمين ووصلت إلى ديانج الذى سددها بعيدًا عن الشباك وضغط الأهلي بكل خطوطه عن طريق انطلاقات الشحات وجيرالدو وفتحي لكن دفاع بني سويف ما زال مُتماسكًا.

بمرور الوقت ينشط أداء الأهلي بشكل واضح ونجح وليد أزارو في تسجيل هدف رائع في الدقيقة 68 بعدما تبادل أزارو الكرة مع حسين الشحات وسجل المهاجم المغربي هدفاً صاروخياً بيسراه وبعدها بدقيقة سجل أحمد الشيخ هدف ثاني للأهلي.

واصل الأحمر الضغط على بني سويف وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة لتسجل هدف ثالث وكاد الأحمر يُسجل الهدف الثالث وأهدر مروان محسن ضربة جزاء في الدقيقة 86 بعدها سجل بني سويف هدفًا في الدقيقة 89 عن طريق أحمد عبد الرازق الذى سجل هدفًا رائعًا من ناحية الشمال بتسديدة صاروخية ليشتعل اللقاء وسجل أزارو هدف ثالث للأهلي مستغلاً "دربكة" لاعبي بني سويف أمام مرماهم لينتهي اللقاء بوز الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويصعد الأحمر لدور الـ16 ببطولة الكاس.