فايلر: سعدت باللعب على استاد القاهرة.. وبني سويف إعداد للهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

عبر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته باللعب على استاد القاهرة الدولي للمرة الأولى، مشيراً إلى أن الملعب نال إعجابه.

وفاز الأهلي (3-1) على فريق بني سويف في دور الـ32 في بطولة كأس مصر على استاد القاهرة بحضور جماهيري طفيف.

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وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال فايلر :"سعدت باللعب على استاد القاهرة الدولي، الملعب جميل ونال إعجابي".

وأضاف فايلر :"في الشوط الأول لم نقدم الأداء المطلوب، لكننا كنا أفضل في الشوط الثاني ونجحنا في خلق فرص كثير منحتنا الفوز وثلاثة أهداف".

وأنهى المدرب السويسري :"مباراة بني سويف خير إعداد لمواجهة الهلال السوداني، كنا نخوض المباراة بهدف الاستعداد للمواجهة الإفريقية وتحقيق الفوز للتأهل".