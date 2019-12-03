فايلر: سعدت باللعب على استاد القاهرة.. وبني سويف إعداد للهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
عبر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته باللعب على استاد القاهرة الدولي للمرة الأولى، مشيراً إلى أن الملعب نال إعجابه.
وفاز الأهلي (3-1) على فريق بني سويف في دور الـ32 في بطولة كأس مصر على استاد القاهرة بحضور جماهيري طفيف.
وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال فايلر :"سعدت باللعب على استاد القاهرة الدولي، الملعب جميل ونال إعجابي".
وأضاف فايلر :"في الشوط الأول لم نقدم الأداء المطلوب، لكننا كنا أفضل في الشوط الثاني ونجحنا في خلق فرص كثير منحتنا الفوز وثلاثة أهداف".
وأنهى المدرب السويسري :"مباراة بني سويف خير إعداد لمواجهة الهلال السوداني، كنا نخوض المباراة بهدف الاستعداد للمواجهة الإفريقية وتحقيق الفوز للتأهل".
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