مدرب بني سويف: فخور بما قدمناه أمام الأهلي.. وفايلر مدرب محترم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد حسن موسى مدرب نادي بني سويف، أنه فخور بما قدمه فريقه أمام الأهلي، مشيرا الى رفض اتحاد الكرة طلبهم بتأجيل المباراة.

وخسر بني سويف 3-1 من الأهلي بملعب استاد القاهرة ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

وقال حسن موسى في تصريحات للمؤتمر الصحفي بعد المباراة "قدمنا أمام الأهلي شوط جيد للغاية، لكن هناك فروق بدنية واضحة، وضغوطات علي لاعبي فريقي".

وأكمل "فخور بما قدمه الفريق أمام الأهلي، كان يمكننا ان نحرز أهدافا في الشوط الأول، ما قام به فايلر من تغيرات في الشوط الثاني صنعت الفارق".

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وصرح "الأهلي فريق كبير، ما يمتلكه من لاعبين على مقاعد البدلاء يستطيع أن يفوز بهم بالدوري".

وتابع "كنت متوقع أن يقوم الأهلي بإراحة لاعبيه الأساسيون، فايلر مدرب محترم ويلعب بطريقة جيدة".

وشدد "التحكيم مقبول، كان هناك كرة لمست يد لاعب من الأهلي لا أعلم اذا كانت ركلة جزاء أم لا، ولا يمكن تقييم الركلة التي حصل عليها الأهلي اذا كانت صحيحه أم لا".

واختتم "سلبيات مواجهة الأهلي أكثر من الإيجابيات، نعاني من ضغط مباريات في الشوط الثاني، طلبنا من اتحاد الكرة أن يؤجل لنا المباراة، لكنه رفض".