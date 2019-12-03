بني سويف يفسد "كلين شيت" الأهلي بتصويبة رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أفسد فريق بني سويف نظافة شباك الأهلي بتصويبة رائعة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقلَّص أحمد عبد الرازق لاعب بني سويف الفارق أمام الأهلي حين كانت النتيجة تشير لتقدم الأهلي (2-0)، بتسجيل هدف رائع بالدقيقة الـ88 من تصويبة من داخل منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لشريف إكرامي.

يُذكر أن بني سويف ظهر مكافحا أمام الأهلي، لكن لم صموده لم يستمر طويلا، لينجح الأهلي في التأهل إلى للدور القادم من المسابقة الأقدم في مصر، منتظرًا الفائز من لقاء إنبي والترسانة لمواجهته في ثمن النهائي (دور الـ16).