احتفال أزارو و"رائعة بني سويف".. بالصور ملخص مباراة الأهلي وبني سويف بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير ـ علاء أحمد:

رصدت عدسة الخليج 365 احتفال وليد أزارو، لاعب النادي الأهلي بهدف فريقه الأول في مرمى بني سويف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 32.

أزارو افتتح التسجيل للأهلي في الدقيقة 67 من عمر اللقاء بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى بني سويف.

وكذلك رصدت عدسة الخليج 365 الهدف الثاني للأهلي الذي سجله أحمد الشيخ في الدقيقة 69 بعد استغلاله تمريرة زميله ديانج الرائعة بتمويه لاعب بني سويف ومن ثمّ تسديدها بالمرمى قبل أن يضيع البديل مروان محسن ركلة جزاء في الدقيقة 86 تصدى لها كريم محفوظ حارس بني سويف.

وفي الدقيقة 93 سجل أزارو هدف الأهلي الثالث ليقتل حلم بني سيويف في العودة بعدما قلص البديل أحمد عبد الرازق النتيجة لهدفين مقابل هدف في الدقيقة 88 من عمر المباراة بطريقة R2.