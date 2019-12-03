محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري: أعلن الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستواجه الشرقية في الدور الـ 32 لكأس مصر والمقررة إقامتها مساء غد الأربعاء. وشهدت القائمة غياب محمد عواد، حارس المرمى ومحمود علاء لاعب خط الدفاع للإيقاف وتواجد لاعب فريق الشباب يوسف محمد، واستبعاد مصطفى محمد وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين: Advertisements حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد صبحي. خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - حازم إمام - محمد عبدالشافي. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو- يوسف محمود - يوسف أوباما - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - - محمد عنتر - مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم. خط الهجوم: عمر السعيد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غياب عواد وعلاء.. قائمة الزمالك في مباراة الشرقية بكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.