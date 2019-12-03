إف سي مصر يتخطى الجونة بركلات الترجيح ويصطدم بدجلة في ثمن نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تخطى فريق إف سي مصر منافسه الجونة في مباراة دور الـ32 في بطولة كأس مصر بعد التغلب عليه بركلات الترجيح (4-3).
المباراة امتدت للأشواط الإضافية لتستمر حتى الدقيقة 120 دون أن يسجل أي فريق أهدافاً ليتم الاحتكام في النهاية إلى ركلات الترجيح.
فريق إف سي مصر اصطدم في دور الستة عشر بفريق وادي دجلة في تحدي العبور إلى ربع النهائي والظهور في قائمة الثمانية الكبار في المسابقة.
ونجح وادي دجلة في تحقيق فوز كبير في دور الـ32 بعد التغلب على فريق بيلا برباعية نظيفة.
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