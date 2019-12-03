البطاقة الرابعة.. الأهلي إلى ثمن نهائي كأس مصر بثلاثية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تصوير- علاء أحمد:

حجز الأهلي مقعده في دور الـ16 لكأس مصر بالفوز على بني سويف بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة مساء الإثنين، ضمن منافسات دور الـ32 للمسابقة الأقدم في مصر.

وبات الأهلي رابع فريق يتأهل إلى ثمن نهائي الكأس بعد كل من وادي دجلة، مصر المقاصة، وإف سي مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة إنبي والترسانة.

ملخص المباراة:

جاءت الخطورة الأولى في الدقيقة الثانية من المباراة من جانب بني سويف بعدما تم إرسال عرضية من الجبهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ليتم تحويلها برأسية تجاه مرمى الأهلي، لكن شريف إكرامي نجح في التصدي لها بسهولة.

وجاء الرد من الأهلي بعد مرور 16 دقيقة من هجمة بدأها أليو ديانج، قبل أن يحصل المالي على الكرة مجددا على حدود منطقة الجزاء، ليسددها صاروخية تجاه الزاوية اليمنى لكن حارس بني سويف تألق في إبعادها.

بلية انطلق في الجبهة اليسرى وتوغل داخل منطقة الجزاء، ليراوغ ياسر إبراهيم داخل منطقة الجزاء لكنه سدّد كرة بعيدة بقدمه اليمنى عن المرمى في الدقيقة الـ28 من عمر المباراة.

أجرى رينيه فايلر تغييرين مع انطلاق الشوط الثاني، بإقحام الثنائي أحمد فتحي وجيرالدو بدلا من عمار حمدي ووليد سليمان، أملا في تسجيل هدف افتتاح التسجيل.

سيطر الأهلي على الكرة بشكل تام في أول ربع ساعة من المباراة، دون تشكيل أي خطورة على مرمى بني سويف.

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ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول عن طريق وليد وليد أزارو في الدقيقة الـ67، بعدما استغل المهاجم المغربي ارتداد الكرة من دفاع بن سويف من الجبهة اليمنى ليطلق الكرة بقدمه اليسرى قوية في الشباك.

وضاعف الأحمر النتيجة في الدقيقة الـ69 عن طريق أحمد الشيخ، بعدما تلقى اللاعب تمريرة متقنة من أليو ديانج ليتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ويودعها بقدمة اليمنى داخل شباك بني سويف.

واستنفذ فايلر تغييراته في الدقيقة الـ75، بالدفع بمروان محسن بدلا من حسين الشحات.

اقتنص وليد أزارو ركلة جزاء إثر تدخل داخل المنطقة، وقام مروان محسن بتنفيذها لكنه أهدرها بعدما سددها في الزاوية اليمنى ليتصدى لها حارس بني سويف ببراعة في الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء.

ونجح فريق بني سويف في تقليص الفارق عن طريق البديل أحمد عبدالرازق، من تسديدة رائعة أطلقها من داخل منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس شريف إكرامي في الدقيقة الـ88.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل وليد أزارو الهدف الثالث بعدما حصل على الكرة بعد ارتدادها من الدفاع داخل منطقة الجزاء بدون أي رقابة، ليودعها بسهولة في مرمى بني سويف.

تشكيل الأهلي: شريف إكرامي، حسين الشحات، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، حسام عاشور، أليو ديانج، وليد سليمان، عمار حمدي، أحمد الشيخ، وليد أزارو.