الاتحاد السكندري يتوج بدوري المرتبط السلة على حساب الجزيرة

توج فريق الاتحاد السكندري ببطولة دوري المرتبط لكرة السلة، للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على الجزيرة 84/78.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، ونجح الاتحاد في حسم الأمور

لصالحه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.كان فريق مرتبط الجزيرة قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة التي سبقت مواجهة الفريق الأول 73/59، لكن الاتحاد فاز في جولة الذهاب 88/76 بالنسبة للفريق الأول، و72/67 للمرتبط.

ويذكر أن فريق الاتحاد السكندري قد توج الشهر الماضي بلقب البطولة العربية للمره السابعه في تاريخه على حساب بيروت اللبناني.