الاتحاد السكندري يتوج بدوري المرتبط السلة على حساب الجزيرة

توج فريق الاتحاد السكندري ببطولة دوري المرتبط لكرة السلة، للمرة التاسعة في تاريخه بعد تغلبه على الجزيرة 84/78.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة، ونجح الاتحاد في حسم الأمور
كان فريق مرتبط الجزيرة قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة التي سبقت مواجهة الفريق الأول 73/59، لكن الاتحاد فاز في جولة الذهاب 88/76 بالنسبة للفريق الأول، و72/67 للمرتبط.
ويذكر أن فريق الاتحاد السكندري قد توج الشهر الماضي بلقب البطولة العربية للمره السابعه في تاريخه على حساب بيروت اللبناني.
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