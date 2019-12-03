فايلر يدافع عن مروان محسن بعد إهداره ركلة جزاء أمام بني سويف

دافع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن لاعبه مروان محسن مهاجم الفريق بعدما أضاع ضربة جزاء أمام بني سويف في دور الـ32 ببطولة كأس مصر. وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب لقاء بني سويف إنه لا يحب الحديث في الأمور الفنية على الملأ ولكن مروان لاعب مهم وقدم مستويات طيبة أمام الجونة كما أنه ظهر بمستوى طيب في لقاء بني سويف. في الأمور الفنية على الملأ ولكن مروان لاعب مهم وقدم مستويات طيبة أمام الجونة كما أنه ظهر بمستوى طيب في لقاء بني سويف. وأشار المدرب السويسري إلى أن تقارب موعد لقائي بني سويف والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا وراء تغييرات التشكيلة وإيجاد خليط بين اللاعبين لتجنب الإجهاد. سويف والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا وراء تغييرات التشكيلة وإيجاد خليط بين اللاعبين لتجنب الإجهاد. وأوضح أنه سعيد باللعب باستاد القاهرة مشيداً بأرضية الملعب وهو ما ساهم في تقديم كرة جميلة. يذكر أن الأهلي تأهل لدور الـ 16 بكأس مصر بعدما تغلب على بني سويف بثلاثية مقابل هدف في دور 32 من المسابقة.

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