مدرب بني سويف: فخور بأداء لاعبي الفريق أمام الأهلي

أكد حسن موسى المدير الفني لفريق بني سويف أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وقال موسى أن فخور بلاعبي فريقه وما قدموه موضحاً أن فريقه استحق ضربة جزاء في الشوط الأول.

وأوضح أنه طلب تأجيل اللقاء بسبب دوري القسم الثاني ولكن اتحاد الكرة رفض تماماً.

كان الأهلي قد تغلب على بني سويف بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات دور الـ 32 لكأس مصر. وما قدموه موضحاً أن فريقه استحق ضربة جزاء في الشوط الأول.وأوضح أنه طلب تأجيل اللقاء بسبب دوري القسم الثاني ولكن اتحاد الكرة رفض تماماً.كان الأهلي قد تغلب على بني سويف بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات دور الـ 32 لكأس مصر.

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