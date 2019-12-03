نتائج الجولة 13 بدوري مرتبط لليد للمحترفين ٢٠٠٠

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة عشر من دور مرتبط للمحترفين لكرة اليد مواليد 2000، وذلك من الدوري التمهيدي للموسم الجاري. وانتهت الجولة الثالثة عشر من دوري مرتبط للمحترفين لليد بالنتائج التالية : مرتبط للمحترفين لليد بالنتائج التالية : فوز الزمالك على أصحاب الجياد بنتيجة 18/33 فوز البنك الأهلى على سموحة بنتيجة 22/25 فوز سبورتنج على الجزيرة بنتيجة 17/20 فوز الزهور على أكتوبر بنتيجة 25/28 Advertisements فوز الأهلى على الفيوم بنتيجة 20/40 فوز المعادى على الحوار بنتيجة 32/39 فوز الطيران على جزيره الورد بنتيجة 21/28 فوز الأوليمبى على حدائق الأهرام بنتيجة 22/27 فوز هليوبلس على طلائع الجيش بنتيجة 27/34

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