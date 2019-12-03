الجيش يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة دكرنس بالكأس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تدريباته غدا بملعب الفريق بستاد جهاز الرياضة العسكري استعداد لمواجهة دكرنس ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر.
وكان طارق يحيى منح الاعبين اجازة من التدريبات اليوم الثلاثاء.
ويسعى يحيى لتحقيق اول فوزله مع الفريق منذ ان تولي القيادة الفنية خلف للمدرب البرازيل سيرجيو فارياس والذي فشل مع الفريق في تحقيق اي انتصار حيث تعادل مع بيراميدز وانبي وخسر أمام المقاولون في افتتاح الدوري، كما قاد المنتخب العسكري والذي مثله طلائع الجيش وودع البطولة من دور الـ16 بالخسارة امام قطر بهدف دون رد.
بينما تولي طارق قيادة الفريق في ثلاثة مباريات تعادل أمام طنطا والإنتاج الحربي وخسر أمام سموحة بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس.
ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد أربع نقاط.
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