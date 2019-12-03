سامي قمصان يشيد ببدلاء الأهلي

أشاد سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول بالنادي الأهلي، بأداء لاعبي الفريق الذين شاركوا أمام بني سويف بكأس مصر. وقال قمصان بعد الفوز على بني سويف بنتيجة 3-1 في دور الـ32 ببطولة الكأس إن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق تألق وعاد للتهديف بالإضافة إلى أحمد الشيخ مع تجهيز بعض اللاعبين استعداداً لمباراة بني سويف في دور الـ32 ببطولة الكأس. أزارو مهاجم الفريق تألق وعاد للتهديف بالإضافة إلى أحمد الشيخ مع تجهيز بعض اللاعبين استعداداً لمباراة بني سويف في دور الـ32 ببطولة الكأس.

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