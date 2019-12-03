الإسماعيلي يعلن قائمة مباراة طنطا بالدوري

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة طنطا غدا فى الجولة الخامسة المؤجلة بمسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي :

حراسة المرمى : محمد مجدى، محمد فوزى .

خط الدفاع : أحمد أيمن، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، أسامة إبراهيم .

خط الوسط : عماد حمدى ،محمد بيومى ، احمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى ، محمد الشامى.

خط الهجوم : شيلونجو ، حازم مرسى ، حمدى زكى .



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