صبري المنياوي: لابديل للإسماعيلي عن الفوزأمام طنطا

أكد صبرى المنياوى مدير الكرة للاسماعيلي أنه لابديل عن الثلاث نقاط أمام طنطا ، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيعد البداية لمصالحةجماهير الدراويش.

ويستضيف الإسماعيلي غداً، الفريق العائد لدورى

الأضواء لحساب الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.وأضاف المنياوى :”حرصنا على معالجة الأخطاء التى ظهرت بالجولة الماضية وطالبنا اللاعبين بإغلاق تلك الصفحة تماما”.وواصل مدير الكرة :” سنتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة لضمان تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة”.وأتم حديثه:”لم تعد هناك أية مواجهات سهلة ،كافة اللقاءات متفاوتة الصعوبة لكننا سنقاتل من أجل حصد الانتصار”.