سيف عيسى وهداية ملاك يخوضان نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو

يخوض سيف عيسى (-80 كجم)، وهداية ملاك (-67 كجم)، لاعبا المنتخب الوطني للتايكوندو منافسات نهائي الجائزة الكبرى المقرر إقامتها يومي 6 و7 ديسمبر بموسكو (روسيا) والمصنفة G8 من قبل الاتحاد العالمي للعبة. يومي 6 و7 ديسمبر بموسكو (روسيا) والمصنفة G8 من قبل الاتحاد العالمي للعبة. ويرأس البعثة في موسكو كابتن عمرو سليم، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، ويقود المنتخب المصري للتايكوندو فنيًا المدير الفني المكسيكس اوسكار سالازار والمدربين أسامة السيد ومحمد مجدي.

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