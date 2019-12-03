فيديو.. الأهلي يعبر إلى دور الـ 16 بكأس مصر على حساب بني سويف

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، عقبر تغلبه على نظيره بني سويف بثلاثية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي، ففي إطار منافسات دور الـ 32 لكأس مصر.

جاء الهدف الأول للأهلي عبر المغربي وليد أزارو في الدقيقة 66، تلاه أحمد الشيخ بالهدف

الثاني للأحمر في الدقيقة 68، ثم تمكن فريق بني سويف من تقليص الفارق في الدقيقة 88 بهدف رائع للاعبه أحمد عبد الرازق من تسديدة مباشرة على في أقصل الزاوية اليسرى للحارس شريف إكرامي، قبل أن يعاود أزارو التسجيل مجدداً في الوقت البديل من زمن شوط المباراة الثاني، ليحرز ثالث أهداف الأهلي.كانت نتيجة التعادل السلبي، قد حسمت الشوط الأول بعد أن فرض الفريق البني سويفي كلمته على الأحمر منذ بداية اللقاء بضغط مبكر منذ الدقيقة الثالثة، بعد كرة عرضية يقابلها كريم أشرف بالرأس، يمسك بها شريف إكرامي حارس العرين الأحمر بثبات.كان الأهلي قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 87 من زمن اللقاء، بعد أن سدد مروان محسن كرة أرضية على يمين مرمى على محفوظ حارس بني سويف الذي تمكن من التصدي للكرة.

جار تحميل أهداف اللقاء..