اونلاين | «كورة لايف plus» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلى بث مباشر kora live كورة جول رابط مانشستر سيتي يلا شوت NOW

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر يلا شوت حصرى اليوم الثلاثاء بتاريخ 03-12-2019 الدوري الانجليزي

مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي فى بطوله الدورى الانجليزى الجوله الخامسه عشر من منافسات الدورى يلتقى الفريقين اليوم على ملعب فريق بيرنلى حيث يحل فريق مان سيتى ضيفا اليوم على استاد تيرف مور معقل فريق بيرنلى كلا الفريقين يسعو لحصد نقاط المباراة فريق السيتى يحتل المركز الثالث فى ترتيب الدورى اما فريق بيرنلى فيحتل المركز العاشر بعد خسارته فى الجوله الماضيه امام فريق كريستالاباس بهدفين دون رد وبعد تعادل السيتى مع استون فيلا ستكون مباراة قويه بين الفريقين

يدخل فريق بيرنلى لقاء اليوم امام فريق مان سيتى بعد خسارته فى الجوله الماضيه امام فريق كريستابالاس بهدفين للاشئ يرغب اليوم على ملعبه فى استغلال الحاله السيئة لفريق السيتى والخروج ولو بنقطه امام حامل اللقب ويحتل فريق بيرنلى المركز العاشر بمجموع نقاط 18 نقطه حصل عليهم من خلال فوزه فى خمس مباريات وتعادله فى ثلاثه وخسارته فى ست لقاءات حتى الان كانت اخرهم الجوله الماضيه

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على الجانب الاخر يدخل فريق مان سيتى لقاء اليوم وبعد النتائج السيئه الذى يقدمها الفريق فى اخر مبارياته ورجوعه للمركز الثالث فى ترتيب الدورى وبعد تعادله فى المباراة الاخيره امام فريق استون فيلا يدخل اليوم اللقاء امام فريق بيرنلى للفوز ولا بديل عنه لرجوعه للمركز الثانى ولو موقتا على مال تعثر فريق ليستر ويحتل الفريق حاليا المركز الثاث بمجموع نقاط 29 نقطه فاز فى تسعه مباريات وتعادل فى اثنين وخسر ثلاثه مباريات

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت السعودية ، الساعة 10:15 مساءاً بتوقيت مصر ، الساعة 10:15 مساءاً بتوقيت فلسطين ، الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت الأردن ، الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت سوريا ، الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت لبنان ، الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت العراق ، الساعة 10:15 مساءاً بتوقيت السودان ، الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت اليمن ، الساعة 10:15 مساءاً بتوقيت ليبيا ، الساعة 9:15 مساءاً بتوقيت تونس.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم الساعة 9:15 مساءاً بتوقيت الجزائر ، الساعة 9:15 مساءاً بتوقيت المغرب ، الساعة 12:15 مساءاً بتوقيت الإمارات ، الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت البحرين ، الساعة 12:15 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت الكويت ، الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت قطر ، الساعة 8:15 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، الساعة 11:15 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، الساعة 8:15 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.